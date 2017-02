Pancho: Justiça impede posse de presidente do Sintrafite em Blumenau

Justiça 10/02/2017 | 14h07 Atualizada em

A presidente reeleita do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial (Sintrafite), Vivian Bertoldi, foi afastada do cargo pela Justiça. Uma decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Florianópolis, também a impediu de tomar posse para mais um mandato nesta semana.

A decisão tem como base uma ação movida por Alcides Alves de Oliveira, que encabeçou chapa de oposição na eleição do ano passado. Segundo o advogado de Oliveira, Eduardo Fernandes, Vivian estaria impedida de exercer o cargo porque foi condenada por apropriação indébita em julho do ano passado. Ela teria desviado dinheiro da entidade nas reformas de imóveis do sindicato.

Inicialmente a Justiça de Blumenau negou a liminar pedida por Oliveira porque a sentença na Justiça comum não transitou em julgado. Em Florianópolis, o entendimento foi diferente. Quem está à frente do Sintrafite é o vice-presidente eleito, Sergio Sandri.

Tentei contato com Vivian Bertoldi e com o advogado dela na manhã desta sexta-feira, mas não recebi retorno. A informação que chega é a de que ambos estão em Florianópolis para tentar reverter a decisão.