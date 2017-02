Pancho: Lançada a licitação para reformar a policlínica de Blumenau

Saúde 15/02/2017 | 08h06 Atualizada em

Prédio com cinco pavimentos foi inaugurado em 2006 com lajes que não suportam o peso colocado sobre elas

Prédio com cinco pavimentos foi inaugurado em 2006 com lajes que não suportam o peso colocado sobre elas Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Serão abertos no dia 16 de março os envelopes com as propostas de empresas interessadas em fazer a reforma e o reforço estrutural do prédio que abriga a Policlínica Lindolf Bell, no bairro Itoupava Norte. O edital da concorrência foi publicado ontem.

::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



A estimativa da prefeitura é de um investimento de R$ 1,6 milhão, dinheiro que veio do governo do Estado. Segundo a secretária de Promoção da Saúde, Maria Regina Soar, depois de saber quem fará a obra será definido o remanejamento dos serviços que hoje são oferecidos no local.



Há três anos um laudo dava os diagnósticos das rachaduras que apareceram nas paredes do prédio já na década passada, poucos anos depois da inauguração em 2006. As lajes não foram projetadas para sustentar o peso que foi colocado nelas.