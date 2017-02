Pancho: novos gestores de prefeituras do Médio vale passam por treinamento em Blumenau

Serviço público 15/02/2017 | 13h07 Atualizada em

Mais de 300 agentes públicos participaram ontem do 3º Seminário Novos Gestores e Legisladores Municipais, na Uniasselvi. O evento foi promovido pela Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) e reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e técnicos que receberam orientações sobre a dinâmica do serviço público.

::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



Eles também participaram de grupos temáticos. Representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e outros profissionais palestraram para os participantes.

Bela iniciativa que deveria ser mais frequentada, até mesmo por aqueles que se dizem "escolados" no assunto. Nunca é demais rever deveres e direitos de cargos públicos.