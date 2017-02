Pancho: Piracicabana vai adotar novo nome em Blumenau

Transporte público 23/02/2017 | 14h31 Atualizada em

A Viação Piracicabana vai adotar outro nome para atuar em Blumenau. A empresa que está sendo criada para prestar o serviço em caráter regular por 20 anos na cidade se chamará BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda. O nome fantasia, que será estampado nos ônibus e pelo qual a empresa será reconhecida, será BluMob. Blu de Blumenau e Mob de Mobilidade.

::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



A logomarca é esta acima, que trago em primeira mão. Só haverá nova mudança se a Junta Comercial impor algum obstáculo durante o registro da empresa que está em andamento.

A troca parece sensata. Viação Piracicabana não tem vínculo algum com a cidade. Pelo contrário. O nome ficará lembrado por uma operação emergencial turbulenta no início e que nunca teve a qualidade que merecemos.

Com a BluMob passam a valer todas as exigências do contrato de permissão, como a exigência de ônibus novos, por exemplo. Deixaremos para trás Siga e Piracicabana e iniciaremos a era BluMob. Fica aqui o desejo de que o serviço mude para melhor como o nome.