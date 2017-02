Pancho: PM agradece homem que se ofereceu para consertar viatura estragada em Indaial

Obrigado, Valmir 13/02/2017 | 14h19

Em tempos de escassez de recursos para manutenção das viaturas da, vem deum fato curioso. Na semana passada o instalador de rastreador veicular Valmir Maciel dos Santos, 29 anos, voltava para casa, no Warnow, quando se deparou com um carro da PM parado e os dois policiais do lado de fora, um deles deitado sob o motor. Com algum conhecimento em mecânica, Valmir parou e. Foi necessário um par de minutos para resolver o problema na embreagem.Segundo a Polícia Militar, a ajuda evitou que a viatura ficasse parada por tempo indeterminado, o que certamente prejudicaria o serviço à comunidade.