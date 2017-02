Pancho: Quem explorar o Frohsinn terá que ampliar o imóvel

Turismo 08/02/2017 | 09h30 Atualizada em

Deve ser lançado em abril o edital para concessão do restaurante Frohsinn, cujo imóvel está em fase final de reconstrução no Morro do Aipim, região central de Blumenau. Uma das novidades do texto, que está sendo finalizado pelas secretarias de Turismo e Administração da prefeitura de Blumenau, é a exigência de uma ampliação da área.

O secretário de Turismo, Ricardo Stodieck, explica que a área da cozinha é pequena para o porte do restaurante. Além disso, será exigido de quem explorar o espaço a construção de uma área maior para a realização de eventos.