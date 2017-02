Pancho: Recuperação da rodovia Jorge Lacerda não tem data para começar

Infraestrutura 06/02/2017 | 09h18 Atualizada em

Não há data para o início da tão sonhada, reclamada e necessária recuperação da rodovia Jorge Lacerda (SC-412), no trecho entre a BR-101 e Gaspar.

Uma das participantes da licitação, que foi desclassificada por falta de documento, questiona na Justiça a decisão da Comissão de Licitações do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra). Enquanto isso, não haverá contrato nem ordem de serviço assinada com a empresa que venceu o processo licitatório, a Fortunato, de Joinville.

O resultado da licitação foi divulgado no início de novembro e a expectativa do Deinfra era iniciar no ano passado a obra pelo trecho mais perto da rodovia federal, que terá 1,8 quilômetro duplicado.

Além da duplicação dos primeiros 1.800 metros da rodovia a partir da BR-101, a revitalização da Jorge Lacerda prevê a substituição do asfalto e melhorias na sinalização em 25 quilômetros até o acesso à Ponte do Vale, em Gaspar. O serviço vai custar R$ 34 milhões, se for confirmado o resultado da licitação. A obra deve ser concluída em um ano e meio depois do início.