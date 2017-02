Pancho: Região Metropolitana de Blumenau volta a ser discutida

Política 28/02/2017 | 07h01

são as cidades que podem fazer parte da Região Metropolitana de Blumenau. Juntas elas atendem os critérios estabelecidos por lei federal e pelo Estatuto das Cidades para a criação da área.O estudo foi feito pela equipe do superintendente da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, a pedido do deputado estadual Jean Kuhlmann (PSD) e do ex-vereador e suplente de deputado estadual Ivan Naatz (PDT), que resgatou o tema no período em que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa no ano passado.Há em Santa Catarina a lei complementar número 495 de 2010 que chegou a criar a Região Metropolitana do Vale do Itajaí, mas isso nunca saiu do papel. Os esforços agora terão como meta criar ae, assim, soluções conjuntas possam ser pensadas para os mais de 550 mil habitantes que vivem nas cinco cidades. Lixo, transporte público e turismo são exemplos de temas que podem ganhar proporções regionais.