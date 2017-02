Pancho: Reitor da UFSC diz que tendência é manter o campus Vale do Itajaí em Blumenau

Educação 14/02/2017 | 09h12 Atualizada em

O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes (PSDB), disse ontem ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancellier de Olivo, que é questão de honra manter o campus Vale do Itajaí na cidade. Ambos se reuniram no final da tarde no gabinete do prefeito. Napoleão lembra que a cidade realizou uma força-tarefa reunindo lideranças políticas, empresariais e comunitárias para trazer a universidade para cá.



O recado foi dado dias depois que representantes da UFSC visitaram terrenos em Gaspar que poderiam, no futuro, abrigar uma sede própria para o campus. Também houve conversas com outras prefeituras da região.



Luiz Carlos diz que é uma questão de bom senso. Blumenau é a capital da região e a tendência é que o campus permaneça na cidade. Isso não quer dizer que a universidade está fechada às oportunidades e, por isso, há conversas. O campus pode, perfeitamente, expandir em algumas áreas para outras cidade, mas não deixaria de ter sede em Blumenau.



Em Blumenau o reitor da UFSC também conversou com a secretária de Educação, Patrícia Lueders, com quem pode selar algumas parcerias para o futuro. Luiz Carlos diz que o campus Blumenau deve lançar em breve uma especialização em Gestão e está preparando um projeto de mestrado na área têxtil.