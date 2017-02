Pancho: Senado aprova título de Capital Nacional da Cerveja para Blumenau

Turismo 16/02/2017 | 15h05 Atualizada em

O Senado aprovou hoje projeto de lei que dá a Blumenau o título de Capital Nacional da Cerveja. O texto proposto pelo deputado federal Décio Lima (PT) segue agora para sanção do presidente Michel Temer e não há razões para ele vetar a matéria.

Além de incentivar o turismo, o título pode contribuir para o desenvolvimento do setor na cidade. Sede de algumas das mais premiadas cervejarias do país, como a Eisenbahn e a Bierland, Blumenau tem a concorrida Escola Superior de Cerveja e Malte e atrai empreendimentos da cadeia produtiva da bebida.

Aproveito a oportunidade para retomar um tema que já abordei aqui algumas vezes. Com o título, que certamente será explorado nos quatro cantos do país, e porque não do planeta, está mais do que na hora de dar um belo de um upgrade no ultrapassado Museu da Cerveja. Inspirem-se em Amsterdã (Heineken) e Petrópolis (Bohemia).