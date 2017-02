Pancho: Tradição é valorizada na identidade visual da Oktoberfest 2017

Oktoberfest 10/02/2017 | 10h31 Atualizada em

Das mãos do talentoso artista e ilustrador de Blumenau Caio Stolf saiu a identidade visual da 34ª Oktoberfest. A arte foi feita a partir do tema da próxima edição: "A Tradição Vai Fazer a Festa", com ideia da agência OneWG, de Florianópolis.



No desenho podem ser vistas cenas que estão presentes na maior festa alemã das Américas. Comida, chope, dança e música estão presentes na gravura que enaltece as tradições germânicas.



A partir de agora começam a ser produzidos os materiais que irão ajudar a equipe da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer a divulgar a festa. A Oktoberfest deste ano será de 4 a 22 de outubro.