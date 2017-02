Catioros fofíneos 24/02/2017 | 17h55

Para quem fica por Blumenau no fim de semana, o Parque Ramiro Ruediger e a Vila Germânica estarão de portas abertas para os animais de estimação. Tradicionalmente,os bichinhos têm acesso liberado nos dois pontos turísticos no último fim de semana de cada mês.



Nos dois locais os donos poderão retirar sacos plásticos para deixar o espaço limpo. Se você for em algum restaurante da Vila, pode usar apenas as mesas que estão nos decks.