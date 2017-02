Pedro Machado: Prefeitura protocola financiamento de R$ 8 milhões para o asfalto da Rua Bahia

Blumenau 21/02/2017 | 09h01

A prefeitura deprotocolou ontem no BRDE apara que o município contrate uma operação de crédito com a instituição para financiar. O valor é de R$ 8 milhões, com contrapartida de R$ 2 milhões por parte do poder público.A documentação segue agora para a Secretaria do Tesouro Nacional, que vai avaliar questões relacionadas a potencial de crédito e endividamento da cidade. O trabalho deve levar cerca de quatro meses. Nesse meio tempo, o Executivo vai enviar o projeto executivo para análise do BRDE. Num cenário otimista, o edital de licitação para as obras será lançado no início do segundo semestre.