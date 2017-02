Pedro Machado: projeto quer criar normas para o couvert artístico em Blumenau

Câmara de Vereadores 21/02/2017 | 14h01

Tramita naum projeto de lei que obriga restaurantes, bares e afins a detalhar nos cardápios e fixar em local visível e de fácil acesso o preço pago a mais pelo. O estabelecimento comercial que fizer a cobrança também deve informar os valores repassados ao artista. E o cliente que estiver em alguma área do local onde não possa aproveitar integralmente a atraçãoA proposta é do vereador Alexandre Caminha (PROS), que tem passagem pelo Procon e está habituado a lidar com causas dos consumidores.