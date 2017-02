Pedro Machado: Stammtisch de Blumenau deste ano será numa sexta-feira

Confraternização entre amigos 21/02/2017 | 16h53

A edição deste ano do Stammtisch Blumenau vai acontecer pela primeira vez numa sexta-feira. Será no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. A data foi definida em comum acordo pelos grupos e por representantes do comércio, diz Develon da Rocha, diretor da Sol Feiras e Eventos. A organização estima a participação de 230 "barracas" - um número um pouco menor do que em 2016 (265).

As inscrições acontecem até sexta-feira e vão priorizar grupos mais tradicionais. Uma reunião marcada para o dia 17 de abril vai definir os últimos detalhes, como alterações de trânsito e localização das confrarias.

Será uma experiência no mínimo interessante. É histórica a briga de alguns lojistas da Rua XV que reclamam da festa, alegando que ela tumultua e "tira movimento" do sábado, o melhor dia da semana para o varejo. Como o dia 21 é um feriado, os descontentes não precisarão abrir as portas - a convenção coletiva dá liberdade de decisão ao lojista.

A recomendação do presidente do Sindilojas, Emílio Schramm, no entanto, é aproveitar o grande fluxo de pessoas para aparecer. Com a crise, não dá para ficar alheio a quem passa na frente de uma vitrine.