Polícia Rodoviária escolta paciente para transplante em Blumenau

Ação conjunta 22/02/2017 | 15h34 Atualizada em

Carros da Polícia Rodoviária Federal acompanharam e abriram o caminho para uma ambulância em uma operação que mobilizou viaturas e alterou o trânsito na BR-470 e em ruas de Blumenau nesta quarta-feira de manhã. A cena de ruas bloqueadas para a passagem das viaturas e da ambulância foi para o transporte de um paciente do Sul do Estado até o Hospital Santa Isabel, onde passaria por uma cirurgia de transplante de fígado.



O homem de 61 anos foi comunicado por volta das 7h que havia um órgão compatível em Blumenau. Morador da cidade de Rio Fortuna (perto de Tubarão), ele deveria chegar no hospital entre 12h e 13h, então não era necessária a participação de um helicóptero no transporte. A família do paciente, com medo de trânsito e congestionamentos, entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e explicou a situação. Começou, então, a operação com as viaturas da unidade de Blumenau da PRF, que encontraram a ambulância na BR-470 em Navegantes e a escoltaram por toda a rodovia até Blumenau. Na cidade, a Guarda de Trânsito auxiliou com mais batedores e controle do trânsito, inclusive fechando cruzamentos pelo caminho até o hospital.



O comboio chegou a Blumenau às 11h10min, acessou a Via Expressa, Rua São Paulo e 7 de Setembro até o Santa Isabel. A operação de trânsito deu tão certo que o paciente chegou no hospital antes mesmo do órgão estar pronto para o transplante. Por volta das 15h30min o hospital divulgou que foram feitos mais exames de compatibilidade com o homem e foi diagnosticado que "infelizmente o órgão não era viável para transplante". O paciente foi orientado e terá que aguardar por uma nova oportunidade.