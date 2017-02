Prefeitura de Blumenau convoca aprovados em concurso público

Chamada 14/02/2017 | 09h33

Aprovados em concursos da prefeitura de Blumenau em 2014 e 2016 têm que se apresentar no Salão Nobre da prefeitura nesta quinta-feira, dia 16, para a escolha de vagas. São 41 convocados que prestaram os concursos 01 e 003 de 2014 e 001 e 002 de 2016. Se o convocado não quiser mais a vaga, deve comunicar o setor de seleção pública até o dia 23.



Nesta chamada, estão convocados aprovados para os cargos de psicólogo, enfermeiro, agente administrativo, educador social, agente comunitário de saúde, médico cirurgião geral, motorista com CNH D, farmacêutico, técnico em higiene dental, cirurgião dentista, cozinheiro, assistente social, servente de serviços gerais, agente de zeladoria, motorista de transporte escolar e professores de matemática, português, anos iniciais e educação física.



Se o candidato não puder comparecer na data, poderá ser representado por um procurador, desde que este apresente procuração específica, registrada em cartório, com as informações do cargo, concurso e locais de interesse para o serviço. Na apresentação, é necessário levar carteira de identidade atualizada (com até 10 anos de expedição). Mais informações pelo telefone 3381-6863, com a prefeitura de Blumenau.



>>> Confira a lista de convocados no concurso <<<