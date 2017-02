Prolongamento da Humberto de Campos vai receber asfalto até março

Infraestrutura 08/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Em 2015 o secretário de Obras de Blumenau, Paulo França, dizia que o primeiro trecho do prolongamento da Rua Humberto de Campos poderia ser aberto ao trânsito no primeiro semestre de 2016. Não ocorreu. As desapropriações foram mais lentas do que imaginava o poder público.

::: Leia mais informações do colunista Pancho :::

O fato é que agora a previsão se repete. A ideia é liberar o trecho de 700 metros entre as ruas Marechal Deodoro e a Antonio Hafner até junho. Desta vez parece mais factível, já que até março esses 700 metros devem ser asfaltados. Os operários trabalham agora na preparação da base para a colocação do asfalto.

Dos imóveis a serem desapropriados, 70% foram negociados. Além de parte da pista, já foram construídas a ponte sobre o ribeirão da Velha, o viaduto da Rua Gustavo Budag e outras duas estruturas similares. Quase metade da obra já foi executada. O investimento total na via que terá dois quilômetros chega a R$ 70 milhões.