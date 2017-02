Próximos dias serão de sol entre nuvens e chuvas isoladas no Vale do Itajaí

Previsão de Carnaval 23/02/2017 | 19h06

O clima não deve estragar os planos de quem programa festas ou diversão na praia no fim de semana de Carnaval. Segundo previsão do sistema Alertablu, nesta sexta-feira o tempo em Blumenau deve permanecer com céu com nebulosidade e condições para chuva fraca a moderada, de forma isolada. O motivo é a chegada de uma frente fria e de uma área de baixa pressão no continente. Apesar disso, a temperatura deve permanece com mínima entre 22 °C e 24 °C e máximas de 31 °C a 33 °C.



Já no sábado o sol aparece entre nuvens em Blumenau. A partir da tarde pode haver pancadas de chuva fracas ou moderadas, mas a sensação de ar abafado, uma agonia constante nos últimos dias no Vale do Itajaí, deve persistir. As temperaturas devem permanecer as mesmas da sexta.



No domingo de Carnaval a previsão é de tempo instável e chuva moderada por alguns instantes a qualquer hora do dia. Na segunda-feira de folia a chuva diminui e o sol aparece entre nuvens desde cedo. As temperaturas máximas caem um pouco e passam para a faixa de 27 °C a 29 °C.

Temporal atinge região na tarde desta quinta-feira

Após vários dias de calor intenso, um temporal atingiu a região na tarde desta quinta-feira. Em Brusque, o maior volume de chuva foi registrado no bairro Dom Joaquim, com um acumulado de 47,8 milímetros de chuva das 13h às 17h30min no bairro Dom Bosco. Apesar disso, não foram registradas ocorrências de deslizamento e a cidade teve apenas alguns alagamentos pontuais. Também houve relatos de ocorrência de granizo, mas ainda não confirmados pela Defesa Civil.



Em Blumenau, o volume de chuva acumulado em 12 horas também chegou à casa dos 40 milímetros, mas apenas dois registros de ocorrências de pequenos deslizamentos, sem vítimas e sem maior gravidade. Os casos ocorreram nas ruas Sebastião da Cunha, no Garcia, e Piçarras, no Vorstadt. Uma queda de uma palmeira chegou a deixar mais de 4 mil unidades consumidoras da Celesc sem energia elétrica, mas segundo a direção da empresa no início da noite a situação foi resolvida.