Tempo 15/02/2017 | 09h47

Quarta-feira tem risco de temporal no fim do dia em Blumenau

Previsão do Alertablu indica chuva forte com rajadas de vento

O calor que pode bater os 35º C em Blumenau nesta quarta-feira deve chegar acompanhado de um típico temporal de verão no fim da tarde. Segundo a previsão do Alertablu, há o risco de chuva intensa com rajadas de vento em curto período de tempo, sem descartar a chance de granizo.



A previsão deve se manter a mesma pelo menos até sexta-feira, com dias de muito calor e pancadas de chuva. De acordo com o Alertablu, no momento há a probabilidade média de deslizamentos nos bairros Garcia e Fortaleza.