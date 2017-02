Atenção, motorista! 20/02/2017 | 08h11

Queda de estrutura causa trânsito na Rua Bahia, em Blumenau

O portal de entrada do grupo escoteiro Cruzeiro do Sul caiu durante a madrugada desta segunda-feira

Foto: Agencia RBS / 0

O sempre complicado trânsito da região da Rua Bahia, no bairro do Salto em Blumenau, ficou ainda mais congestionado no início desta segunda-feira. O portal de entrada da sede do grupo escoteiro Cruzeiro do Sul, que fica na altura do número 1600 da rua, caiu e invadiu a calçada e parte da pista.



A estrutura de madeira foi construída em 2001, segundo membros do grupo, e não mostrava sinais de perigo. Ela caiu durante a madrugada e, pelas informações iniciais, não feriu ninguém. A Guarda de Trânsito sinalizou o local e membros do grupo escoteiro trabalham para retirar os destroços.