Samae pede que moradores de Timbó economizem água

Abastecimento 06/02/2017 | 10h44

Por conta do rompimento de uma adutora de água tratada no sábado, o Samae de Timbó está pedindo aos moradores da cidade que economizem água nesta segunda-feira. A autarquia ainda não conseguiu resolver os problemas causados pelo dano e o sistema de abastecimento da cidade ainda não completamente retomado.



Toda a cidade ainda está recebendo água tratada, mas os reservatórios estão em níveis mais baixos que o normal. Em nota emitida, o órgão diz que "as equipes do Samae estão mobilizadas a atender a população, mas precisamos do apoio dos consumidores. Se não economizarmos, irá faltar água".