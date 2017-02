Secretário assume a situação ruim das praças, calçadas e ruas de Blumenau

Mato crescendo 23/02/2017 | 13h44

Ninguém questiona que a cidade está tomada pelo mato. Ontem mesmo, o secretário de Manutenção e Conservação Urbana, Marcelo Schrubbe, dizia que, mas que aos poucos deve melhorar. Remanejando as equipes, como a que estava ontem na Praça dos Estudantes (foto), ele conseguiu aumentar a produtividade em 25%.Os funcionários da Cia. Urbanizadora de Blumenau (URB) estão espalhados pelo Centro e pelos bairros, onde a situação, de acordo com Schrubbe, é bem pior. O serviço foi prejudicado, entre outros fatores, pela condição financeira da prefeitura, que acompanha a situação do país como um todo.