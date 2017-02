Trabalhador fica ferido ao cair em caixa d'água do Parque Vila Germânica

Acidente 20/02/2017 | 16h46

Um homem de 58 anos ficou ferido ao cair de uma altura de oito metros enquanto trabalhava na vistoria para a impermeabilização na caixa d'água que fica atrás do setor 3 do Parque Vila Germânica, em Blumenau. O caso ocorreu por volta das 9h30min desta segunda-feira.



A vítima Valmor Anzini sofreu fratura exposta de tornozelo, fratura fechada de fêmur e suspeita de fratura de pelve. Ele foi socorrido pelas equipes do Arcanjo 03 e do 3º batalhão do Corpo de Bombeiros, em uma operação que mobilizou três viaturas, o helicóptero e cerca de 14 pessoas, durante cerca de três horas, devido à dificuldade do acesso ao local. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio.



Em nota, a administração do Parque Vila Germânica lamentou o ocorrido e informou que o incidente teria ocorrido porque a escada que sustentava a vítima quebrou. A nota afirma ainda que a empresa da qual Valmor é proprietário presta serviço ao parque há vários anos e sempre atendeu aos requisitos de segurança.



Veja abaixo o vídeo de parte do resgate: