Trânsito na Rua Hermann Hering, em Blumenau, deve ser liberado nesta quarta-feira

Obras da rede de esgoto 28/02/2017 | 08h04

A mudança na rota costumeira para casa ou para o trabalho, a surpresa ao passar pelo caminho que imaginava fazer e encontrar a rua fechada, a confusão do sentido invertido de algumas vias. Esses pequenos problemas devem acabar hoje para quem precisa passar pela região do Bom Retiro em, pelo menos no acesso ao Morro da Cia Hering, na. A obra daque começou na principal via do bairro no Natal está prevista para sernesta quarta-feira, de acordo com o cronograma da Odebrecht Ambiental. Com a pavimentação concluída, a Guarda de Trânsito deve liberar o trânsito no local e normalizar o tráfego entre o Centro e o morro da companhia.A intervenção na Hermann Hering entre as ruas Recife e Marechal Floriano Peixoto era a principal do pacote que a concessionária do tratamento do esgoto em Blumenau tratou como o grande esforço no período de férias no município, para tentar minimizar os efeitos no trânsito. O trabalho mais volumoso deve terminar hoje, mas as obras no bairro seguem até agosto nas transversais. A Rua Victor Hering, por exemplo, deve ser liberada somente no dia 17 de março. Nas ruas Cuiabá e Sebastian Fischer Senior os trabalhos começarão nas próximas semanas.Outras duas frentes de trabalho da Odebrecht Ambiental também continuam na cidade: no Garcia em transversais da Rua Hermann Huscher e na Itoupava Norte na região da Rua São João – que será liberada no trecho entre a Via Expressa e a Rua Santa Marta hoje. Nas próximas semanas os trabalhos avançam e algumas ruas devem ser liberadas, ao mesmo tempo em que outras recebem frentes de trabalho.Nas ruas em que a Odebrecht termina a obra e a rede está pronta, os moradores devem receber em casa uma notificação com instruções sobre como se interligar à rede coletora e ter o esgoto de casa tratado.Vale lembrar que nenhuma cobrança é feita aos moradores por fiscais da concessionária, e que o único pagamento é através da conta de água.Os movimentos no Bom Retiro, Itoupava Norte e Garcia/Progresso neste semestre devem se somar a obras na Velha e na Fortaleza ao longo do ano.da cidade, e a expectativa da Odebrecht Ambiental é crescer para 42% até o fim do ano. Os bairros Centro, Jardim Blumenau, Victor Konder, Vila Nova e Itoupava Seca já têm pelo menos 90% das casas interligadas à rede e são os mais adiantados no tratamento de esgotosanitário.