Trânsito segue em meia-pista em ruas do Bom Retiro em Blumenau

Ruas Gertrud Gross Hering e Victor Hering passam por obras da rede de esgoto até sexta-feira

Os motoristas devem continuar atentos na região do Bom Retiro em Blumenau. Por conta do avanço das obras da rede coletora de esgoto, ruas do bairro seguem em meia-pista. Nesta quarta-feira o trecho entre as ruas Gertrud Gross Hering e Victor Hering vão passar por obras, que antes seguiam pela calçada mas agora serão feitas na pista. O trânsito por lá deve ficar em meia-pista até sexta-feira das 8h às 20h.



Após essa etapa da obra, os trabalhos seguem na Rua Victor Hering, entre as ruas Hermann Hering e Cuiabá. A previsão é começar a implantação da rede na rua na próxima segunda-feira, e finalizar até o dia 10 de março, com equipes trabalhando das 8h às 17h. Em todos os casos de interferência no tráfego, a Guarda de Trânsito deve sinalizar a área.