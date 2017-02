Uma pessoa morre em acidente na BR-470 em Blumenau

Trânsito 21/02/2017 | 14h11 Atualizada em

Uma pessoa morreu em um acidente na BR-470 em Blumenau nesta terça-feira. A colisão ocorreu por volta das 12h30min perto do posto da Polícia Rodoviária Federal e do trevo que dá acesso à Rua Ari Barroso.



Pelas informações iniciais, a colisão teria sido entre um carro Corsa com placas de Blumenau e um caminhão com placas de Laurentino. A vítima fatal foi identificada como Clóvis Antunes de Lima, de 63 anos. Ele dirigia o Corsa e teria ficado preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os socorros, mas o homem não sobreviveu.

Esta é a 12ª morte na BR-470 no Vale do Itajaí em 2017.