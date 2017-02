Veja a programação de festas de Carnaval em Blumenau

Carnaval para todos 23/02/2017 | 08h05

Os três ou quatro dias (para os mais sortudos) de folga em prol da folia do Rei Momo são sempre cercados de planos e desejos. Se você ainda não tem a sua programação o Santa apresenta um guia com as possibilidades da região entre sexta e terça-feira. Em Blumenau tem bailes, festas temáticas e até desfile de escola de samba. É só escolher a festa e cantar a marchinha do ano - Ah la la ô, mas que calor!



- GRES Mocidade Unidos do Bairro Salto do Norte

Criada em 2006, a única escola de samba de Blumenau quer lotar a Rua Johann Sachse de samba e alegria no domingo à tarde. Com o enredo "A cigana não engana, nós é que nos enganamos" e participação da bateria de Barra Velha, a expectativa do diretor de carnaval Djeme Mocidade é de que pelo menos 200 pessoas participem do desfile.

Como participar: Segundo Djeme, é só chegar, escolher uma fantasia e sair sambando. A distribuição de fantasias começa no sábado, com um almoço oferecido no barracão da escola (Rua Henrique Mette, 288). No domingo, se ainda houver fantasias, elas também serão distribuídas na concentração do desfile, a partir das 14h. A participação no almoço e no desfile é gratuita.

Quando: Domingo

Horário: Concentração às 14h e desfile às 16h

Onde: na Rua Johann Sachse - início em frente ao Mercado Garcia e término em frente ao Mercado Silva



Sexta



- QUEROSA SAMBA CLUBE

Horário: a partir das 22h

Onde: Butiquin Wollstein - Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

Valor: R$ 15



- CARNAVAL DA DEPRÊ

Festa à fantasia ao som dos maiores hits da música pop, indierock, hiphop e marchinhas.

Atrações: The Fat & Boy Slim (Leo Biz & Cae Peixer) e Pool & Rô Bonelli

Horário: a partir das 22h

Onde: Factory Antônio da Veiga - Rua Antônio da Veiga, 69

Valor: R$20. Fantasiados tem entrada gratuita até as 23h01min e pagam meia até 0h01min.



Sábado



- BLUMENAU BEER DAY

Segunda edição do evento promovido pela Cervejaria Blumenau que reúne marcas artesanais, música e gastronomia em um só lugar para um dia inteiro de experiência cervejeira.

Atrações: Mais de 15 opções de cervejarias artesanais. As iguarias ficam por conta do Bier Vila, Bar da Fábrica da Cerveja Blumenau e Nana Hamburgueria. O som é responsabilidade de Sambossa Rio, John Mueller e Banda e Karrie King.

Horário: das 11h às 21h

Onde: Fábrica da Cerveja Blumenau - Rua Arno Delling, 388 - Itoupavazinha

Valor: Ingressos antecipados: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). No dia: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



- FAMÍLIA OLIVEIRA

Horário: a partir das 22h

Onde: Butiquin Wollstein - Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

Valor: R$ 15



- WIGGLE | ESPECIAL MARDI GRAS

A festa de hip hop se fantasia de Mardi Gras, o carnaval americano de New Orleans, para uma edição especial. Vai ter distribuição de adereços e colares e as fantasias estão liberadas.

Atrações: DJ set com Adri Masson, Ju Levandoski e Danilo Souza

Horário: a partir das 22h

Onde: Factory Antônio da Veiga - Rua Antônio da Veiga, 69

Valor: R$ 20



Domingo



- SAMBOSSA RIO

Horário: a partir das 21h

Onde: Butiquin Wollstein - Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

Valor: R$ 10



Segunda



- BANDA POROROCA

Horário: a partir das 21h30min

Onde: Butiquin Wollstein - Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

Valor: R$ 15



- PAGODONES DE CARNAVAL

A festa que encerra a semana de Carnaval da Factory é a mais tradicional da época. Na Pagodones a trilha sonora é composta pelos maiores hits de pagode, axé, funk, e marchinhas de carnaval.

Horário: a partir das 22h

Onde: Factory Antônio da Veiga - Rua Antônio da Veiga, 69

Valor: Abadá-Ingresso antecipado: R$ 25. Ingresso Normal: R$ 20. Quem chegar com abadá das edições anteriores tem entrada gratuita até 0h01min.



Terça



- NOITE DE RITMOS AFRO-LATINOS

Atração: Nachschon Kalala Kupa - Artista do Congo radicado no Brasil

Horário: a partir das 21h

Onde: Butiquin Wollstein - Rua Marechal Floriano Peixoto, 89

Valor: R$ 10