VÍDEO: Caminhão pega fogo na BR-470 em Gaspar

Susto 16/02/2017 | 14h46

Um caminhão pegou fogo e causou transtorno e filas na BR-470 em Gaspar, próximo do trevo de acesso à cidade, no começo da tarde desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o incêndio não foi causado por nenhum acidente, e teria começado no freio do caminhão.



A nuvem de fumaça chamou a atenção dos motoristas, que precisaram desviar o trânsito por uma rua lateral. O caminhão tem placas de Embu das Artes (SP) e o motorista não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros de Gaspar foi acionado e controlou as chamas.