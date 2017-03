Acidente 01/03/2017 | 20h29 Atualizada em

Acidente grave na BR-470 em Indaial tem quatro vítimas fatais

Colisão entre um carro e um caminhão ocorreu por volta das 18h30min perto da divisa com Blumenau

Um grave acidente de trânsito na BR-470 em Indaial ocorreu por volta das 18h30min desta quarta-feira. Quatro pessoas, provavelmente da mesma família, morreram carbonizadas dentro de um carro que se envolveu em uma batida com um caminhão.



O carro era um Prisma com placas de Blumenau e dentro dele havia um casal de adultos, uma criança e um bebê na cadeirinha. Todos morreram no local. Uma moto com placas de Blumenau também se envolveu e o condutor foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Ainda não há a confirmação da identidade das vítimas.



A colisão entre os veículos foi na altura do Km 64, perto do limite entre Blumenau e Indaial, entre a lombada eletrônica e um posto de combustíveis.