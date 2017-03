Bombeiros buscam homem que se afogou no rio Itajaí-Açu em Blumenau enquanto pescava

Salvamento 03/03/2017 | 07h46

Um homem de 47 anos caiu no rio Itajaí-Açu emenquanto pescava e está desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava com um amigo em um ponto do rio perto da Rua 30 de Agosto, no bairro, quando acabou caindo no rio e se afogando. O caso ocorreu por volta das 19h desta quinta-feira.O homem de 56 anos que estava junto chegou a pular no rio para tentar o salvar, mas acabou arrastado pela correnteza e se segurou em uma pedra. Ele conseguiu pedir socorro e os bombeiros foram acionados para o resgatar. Foram feitas buscas pelo outro homem, mas ele não foi localizado. Nesta sexta-feira de manhã as equipes devem mergulhar no rio para o procurar.