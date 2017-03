Carro fica pendurado em ponte na Rua 7 de Setembro

Blumenau 08/03/2017 | 09h06

Um carro perdeu o controle e quase caiu no ribeirão Garcia na, em, nesta quarta-feira de manhã. O acidente ocorreu às 6h50min perto do Terminal da Fonte, onde há uma ponte sobre o ribeirão.De acordo com a Guarda de Trânsito, o motorista - um homem de 37 anos - transitava pela via com um Fiat Bravo quando perdeu o controle, bateu no meio-fio, subiu na calçada e quebrou o parapeito da ponte. O carro ficoue, por pouco, não caiu no ribeirão.O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu o motorista, que saiu ileso. A Guarda de Trânsito controlou o trânsito no loca e um guincho conseguiu retirar o carro.