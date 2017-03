Chuva na Velha em Blumenau: três escolas suspendem aulas e ruas podem ficar sem água

Estragos 06/03/2017 | 11h21

A situação na região da Velha, em Blumenau, segue complicada depois da forte chuva que atingiu os bairros no domingo à noite. Com situação de emergência localizada decretada pela prefeitura e trabalho dobrado da Defesa Civil e da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, a região também corre o risco de ficar sem água nesta segunda-feira.



De acordo com o Samae, o risco de desabastecimento é maior nas seguintes localizações: Morro Dona Edith, Rua dos Trabalhadores, Morro da Figueira, Rua Hermann Kratz e Rua Emil Wehmuth.



Por conta do número de ruas obstruídas, três unidades de ensino também cancelaram as aulas nesta segunda-feira. No CEI Ricardo Manske, na Rua Hermann Kratz, na Velha Grande, houve um deslizamento com queda de árvores e as 70 crianças da unidade foram comunicadas que não haverá atendimento hoje. Já na escola Orestes Guimarães, na Rua Franz Müller, houve um bloqueio na rua que impediu a chegada dos alunos.



A ONG Lar Bethel, que fica na Rua Germano Kratz Neto, também na Velha Grande, também está fechada por causa de problemas em uma galeria que passa sob o terreno da instituição. A ONG recebe os recursos da prefeitura para reserva de vagas na educação infantil.



Leia mais

::: Prefeitura decreta situação de emergência na região da Velha

::: Duas casas são atingidas por deslizamentos