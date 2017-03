Confira o Guia Oficial do Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau

Fique por dentro 08/03/2017 | 10h03

Com mais de 800 rótulos à disposição do visitante, ocomeça nesta quarta-feira e se estende até sábado (11) nos setores 1 e 2 do Parque Vila Germânica. Os ingressos custam R$ 12 para os dias 8 e 9, R$ 30 para sexta-feira e R$ 36 no sábado. Nos dias de semana os portões ficam abertos das 19h à 1h e no sábado, das 15h à 1h.O Jornal de Santa Catarina publica o Guia Oficial do evento, com todas as informações para você ficar por dentro das cervejarias participantes e aproveitar da melhor maneira o festival.Navegue abaixo pelo guia: