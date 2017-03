Criança é atropelada na Via Expressa em acidente envolvendo cinco carros

Blumenau 05/03/2017 | 14h18 Atualizada em

Um acidente envolvendo uma criança e cinco carros parou a Via Expressa em Blumenau e causou comoção entre os que passavam pelo local na sexta-feira à noite. De acordo com a Guarda de Trânsito, um menino de 6 anos se desprendeu dos pais em frente ao Fort Atacadista e tentou cruzar a via, quando acabou atingido por um carro que não conseguiu parar a tempo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança é autista.



Com a freada do primeiro carro, outros veículos que vinham atrás acabaram colidindo e formando um engavetamento que envolveu cinco automóveis. Com os impactos, o menino acabou atingido duas vezes e ficou preso embaixo do primeiro carro. Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda de Trânsito participaram do atendimento à ocorrência e fizeram o resgate do garoto, que foi levado ao Hospital Santo Antônio com suspeita de traumatismo craniano.



Os motoristas e passageiros dos carros saíram ilesos do acidente.