Duas casas são atingidas por deslizamentos na Velha em Blumenau

Chuva 05/03/2017 | 21h15

A chuva forte que caiu em alguns bairros de Blumenau neste domingo à noite deixou a região da Velha em alerta. Na Velha Grande, segundo o Alertablu, choveu 138mm em cerca de três horas, um volume que beira o esperado para o mês inteiro. Por isso, várias ruas ficaram alagadas e pelo menos dois deslizamentos foram registrados.

De acordo com a Defesa Civil, a ocorrência mais grave foi na Rua Gervásio João de Sena, na Velha Grande, onde um grande desmoronamento atingiu uma casa. Houve um registro inicial de que haveria uma pessoa soterrada no local, mas a informação não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Outro desmoronamento atingiu uma residência na Rua Carlos Frederico Hubner, também na Velha.



Entre os alagamentos, a Defesa Civil destaca o maior volume de água nas ruas Gustavo Budag, Imperatriz Leopoldina e Alberto Stein. A chuva fez com que o Ribeirão da Velha subisse muito de nível e alagasse as partes mais baixas. Na Rua Gustavo Budag os bombeiros precisaram auxiliar pessoas ilhadas. Até o momento não há registro de feridos.