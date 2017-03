Trânsito 06/03/2017 | 08h56

Duas pessoas ficam feridas em acidente na serra da Vila Itoupava, em Blumenau

Colisão entre dois carros ocorreu às 7h desta segunda-feira

Foto: Mara Manske / Arquivo Pessoal

Um acidente na serra da Vila Itoupava, em Blumenau, deixou dois motoristas feridos nesta segunda-feira de manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão entre um Gol e uma Parati foi por volta das 7h na altura do Km 67 da rodovia, nas curvas da serrinha onde normalmente ocorrem acidentes.



De acordo com as primeiras informações divulgadas, um motorista ficou gravemente ferido e precisou ser retirado das ferragens, enquanto outro sofreu lesões médias. Ainda não se sabe como ocorreu a colisão.