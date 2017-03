Homem de 49 anos morre em acidente entre caminhões em Pouso Redondo

BR-470 07/03/2017 | 18h49

Um homem de 49 anos morreu em um acidente no Km 170,2 da BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. A colisão ocorreu por volta das 15h30min desta terça-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Paulo Roberto de Moraes era o condutor de um caminhão Mercedes Benz Accelo 1016, com placas de Rio do Sul, que colidiu de frente com um caminhão Volvo NL12 360.



O motorista do Volvo, José Nunes de Proença, 69 anos, e o passageiro do Accelo 1016, Alexandre Weirich, 23 anos, sofreram lesões graves e foram encaminhados ao hospital. Os estragos provocados pela batida nos dois caminhões, que ficaram às margens da rodovia, chamaram a atenção de quem passava pelo local. O corpo de Paulo Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul.