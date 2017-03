Hospital Santo Antônio pede que gestantes de Blumenau busquem outras unidades de saúde devido a alta procura

Saúde 08/03/2017 | 19h50

O Hospital Santo Antônio divulgou uma nota solicitando que as gestantes da região procurem outras unidades de saúde para atendimento nos próximos dias.



De acordo com Fernando Gonzaga, assessor de imprensa da instituição, a demanda do Centro Obstétrico aumentou muito nos últimos dias e a casa de saúde não tem condições de prestar todos os atendimentos neste momento.



— Foi um coincidência de muitas parturientes procurarem na mesma data, uma coincidência do destino, mas é um aumento pontual.



A unidade conta com 15 leitos — chamados de salas de pré-parto — e todos estão ocupados, além de outras gestantes que já estavam aguardando atendimento. Segundo Gonzaga, o fluxo de procura é muito intenso e a expectativa é de que os atendimentos sejam normalizados até o fim de semana.



Leia a nota na íntegra:



"Por conta de super lotação no seu setor de Centro Obstétrico, o Hospital Santo Antônio vem através pedir a compreensão das gestantes da região para que procure outras unidades saúde da região nos próximos dias caso haja necessidade. Devido a altíssima demanda estaremos atendendo somente casos emergenciais. Contamos com a compreensão da comunidade e esperamos muito em breve retomar a normalidade nos atendimentos dando continuidade ao serviço de qualidade pelo qual prezamos".