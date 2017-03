Motociclista bate em cegonheira e fica ferido na Rua 2 de Setembro

Blumenau 07/03/2017 | 09h31

Pouco mais de uma hora depois de um motociclista morrer em um acidente no Bela Vista, em Gaspar, outra ocorrência envolvendo uma moto ocorreu em Blumenau. Por volta das 6h50 um motociclista de 38 anos bateu contra um caminhão cegonheira que estava parado na pista em frente a uma concessionária de veículos na Rua 2 de Setembro.



De acordo com a Guarda de Trânsito, a moto transitava atrás de um ônibus pela pista da direita. A cegonheira estava parada na via pois a altura a impedia de estacionar no local apropriado sem encostar na fiação elétrica. Ao ver o caminhão parado, o ônibus mudou para a pista da esquerda e o motoqueiro acabou pego de surpresa, colidindo contra a traseira da cegonheira.



O piloto da moto ficou ferido e sofreu uma fratura na perna. O carona, um garoto de 15 anos, sofreu apenas escoriações. Ambos foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio. O motorista da cegonheira foi autuado pela Guarda de Trânsito por estacionar em local proibido.