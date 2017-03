Trânsito 05/03/2017 | 14h47

Motociclista fica gravemente ferido após acidente envolvendo motorista alcoolizado

Carro que bateu no motoqueiro era conduzido por um homem embriagado

Um motorista embriagado causou um acidente que acabou com um motociclista encaminhado ao hospital com ferimentos graves em Blumenau neste sábado à noite. De acordo com a Guarda de Trânsito, a colisão entre o carro Fiat Idea e a moto Honda CG 125 foi por volta das 21h45min na Rua dos Caçadores, na Velha.



O motorista do Idea, um homem de 40 anos, passou pelo teste do bafômetro e foi constatado que ele estava embriagado. Ele teve a CNH recolhida e foi notificado da multa de trânsito. O condutor da moto era um rapaz de 24 anos que ficou gravemente ferido e foi conduzido ao hospital.