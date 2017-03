Trânsito 07/03/2017 | 07h49

Motociclista morre em acidente no Bela Vista, em Gaspar

Vítima não portava documentos e ainda não foi identificada

Um homem ainda não identificado morreu em um acidente de trânsito em Gaspar no início desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o caso ocorreu por volta das 5h15min no bairro Bela Vista, na Rua Anfilóquio Nunes Pires.



A colisão envolveu um carro Ford Escort com placas de Blumenau conduzido por uma mulher e a moto Honda XRE 300 vermelha com placas de Gaspar. O Samu foi acionado para atender o piloto da moto, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem não portava nenhum documento, então o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau para identificação.