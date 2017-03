Pescador que se afogou no rio Itajaí-Açu em Blumenau é encontrado

Afogamento 05/03/2017 | 14h04

O Corpo de Bombeiros localizou neste sábado de manha o corpo do homem que se afogou no rio Itajaí-Açu enquanto pescava na quinta-feira à noite. Ele estava com um amigo quando caiu na água e se afogou. Cerca de 36 horas depois, o corpo de Edson Luiz de Souza, de 47 anos, foi localizado preso em galhos de árvores.O ponto em que Edson se afogou é perto da Rua 30 de Agosto, no bairro Salto do Norte. Os bombeiros recomendam o cuidado redobrado de quem for pescar nas águas do rio Itajaí-Açu nesta região, por conta da profundidade e correnteza.