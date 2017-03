Prefeitura decreta estado de emergência para a região da Velha, em Blumenau

Estragos 06/03/2017 | 09h47

A prefeitura deinformou que irá decretarlocalizada na região dapor conta dos danos causados pela. A decisão foi tomada pelo prefeito Napoleão Bernardes em reunião com o secretário de Defesa do Cidadão, Rodrigo Quadros, e o secretário de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), Marcelo Schrubbe, nesta segunda-feira de manhã.Em três horas o AlertaBlu registrou 138,2 milímetros de chuva na Velha Grande neste domingo à noite, sendo que a média histórica para o bairro no mês de março é de 146mm. Por isso, a Defesa Civil registrou mais de 20 ocorrências na área, as mais graves envolvendo deslizamentos de terra que atingiram casas. Na Rua Gervásio João de Sena a via está interditada e a maioria dos moradores foi atingida. Várias ruas ficaram alagadas.— Nosso objetivo é tentar acelerar os recursos para a reconstrução da área. Ainda estamos tentando os recursos de janeiro, para o Garcia, e agora vamos atrás destes também — disse o prefeito, comentando a situação semelhante que ocorreu no Garcia e no Progresso no começo do ano As equipes da Seurb já estão nas ruas para desobstruir as vias e começar a limpeza da cidade. Os trabalhos da Defesa Civil foram dobrados para atender as famílias atingidas.