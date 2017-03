Tarifa de esgoto terá reajuste de 4,86% em Blumenau

Economia 03/03/2017 | 10h27

A tarifa de tratamento de esgoto em Blumenau vai aumentar em 4,86% a partir de abril. O valor é baseado no reajuste anual aprovado pela Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR) em fevereiro e deve representar um acréscimo de R$ 1,55 na tarifa mínima residencial paga pelos blumenauenses, que passará a custar R$ 33,46.



Em nota, a Odebrecht Ambiental disse que, mesmo com o reajuste, a tarifa cobrada em Blumenau ainda é uma das menores do Estado.



