Temer sanciona lei que torna Blumenau a Capital Nacional da Cerveja

Agora é oficial 09/03/2017 | 11h10

Blumenau será oficialmente a Capital Nacional da Cerveja . A lei será sancionada logo mais, em Brasília, com a presença de @eduardopmoreira pic.twitter.com/yjLTAgEHCY — Governo de SC (@GovSC) March 9, 2017

O presidenteassina em Brasília nesta quinta-feira de manhã a lei que oficializacomo a. A sanção ocorre a partir das 11h em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de representantes do município como o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) e o deputado catarinense autor do Projeto de Lei, Décio Lima (PT).O título não traz benefícios fiscais ou facilita a captação de recursos para eventos, por exemplo, mas consolida Blumenau em um cenário econômico e turístico voltado à bebida, com eventos como a Oktoberfest ee o surgimento de inúmeras cervejarias artesanais premiadas na cidade.Durante a cerimônia, Temer disse que "o principal sentido da sanção desta lei é a Oktoberfest, que tem importância para a economia e para o turismo". O presidente destacou ainda o poder de "congregação" da cerveja e destacou que Blumenau é um "exemplo de pacificação"._ Os blumenauenses ganham em geração de emprego e de renda com essa arte cervejeira extraordinária _ ressaltou Temer.Governo do Estado comemorou a sanção nas redes sociais: