Torneio de Robótica reúne projetos inovadores de jovens em Blumenau

Tecnologia 04/03/2017 | 16h01

Um aplicativo de celular que ajuda de forma prática as pessoas a encontrarem ou divulgarem fotos e informações de animais abandonados nas ruas. Um robô autônomo que flutua na superfície de rios retirando lixo e que recolhe amostras para pesquisas de qualidade da água. Pode até parecer coisa de alguma startup, uma novidade tecnológica entrando no mercado, criação de algum estudioso de polo de inovação por aí. Mas são projetos que saíram da cabeça de pré-adolescentes com idade entre 12 e 14 anos.



Esses e outros projetos do mesmo estilo foram criados por alunos de escolas públicas ou particulares para participar do Torneio de Robótica da First Lego League (FLL), um evento internacional que, no Brasil, é realizado pelo Sesi e terá a etapa regional catarinense em Blumenau neste fim de semana. A cada edição do torneio, jovens entre 9 e 16 anos são desafiados a criar soluções inovadoras envolvendo a robótica. O tema de 2017 é “aliados animais”, pensando na integração entre humanos e animais, e tem em Blumenau a última etapa antes da edição nacional, a partir do dia 17 em Brasília.



O robô autônomo capaz de ajudar na limpeza de rios é uma ideia de seis jovens de Blumenau que estão inscritos na competição. Andre Augusto Gacitua Toloza e Pólux Baptista, ambos de 14 anos, são integrantes da equipe que criou o projetou do robô, que ainda é protótipo mas já está sendo financiado por um empresário de Blumenau:



– Criamos o protótipo em lego e ele já funciona, testamos na água e deu certo. Ele pode coletar lixo da superfície e ajudar a evitar que animais aquáticos se machuquem. Para ajudar pesquisadores, a gente também colocou nele um termostato para ver a temperatura da água, um velocímetro e um recipiente para colher amostras da água. Ele tem também um GPS, então quem for analisar isso sabe exatamente onde ele colheu a amostra – conta o jovem criador de robôs que está desde outubro do ano passado no curso de robótica do Sesi.



Para o torneio deste fim de semana, todas as equipes têm que apresentar um modelo de robô com garras que precisa cumprir uma série de tarefas em uma mesa em partidas de até dois minutos e meio. A equipe precisa mostrar que sabe trabalhar em conjunto e como construiu e programou o robozinho. O que mais chama a atenção, além da juventude de quem está por trás destes robôs, é o pouco tempo de curso necessário para que eles coloquem a mão nas peças.



– O aprendizado é enorme, em um ano a gente aprendeu a construir e programar um robô que vai cumprir essas tarefas no torneio. Em quatro pessoas o nosso grupo criou um robô com quatro rodas e encaixe de garras – conta João Victor Diettrich, de 13 anos, que estuda em uma escola pública de Blumenau e também faz o curso de robótica do Sesi.



A competição

- O torneio em Blumenau deve reunir cerca de 250 participantes.

- Os competidores serão divididos em 30 equipes.

- Os inscritos são de cidades catarinenses e de outros estados.

- Somente três grupos serão classificados para a etapa nacional do torneio.

- As equipes vencedoras do torneio nacional têm a chance de participar de torneios internacionais.



Acompanhe

O quê: Torneio de Robótica First Lego League (FLL)

Onde: Sesi Centro Esportivo Bernardo Werner, Rua Itajaí, 3434, Bairro Vorstadt, Blumenau

Quando: sábado, das 9h às 19h30min. Domingo, das 8h às 12h15min.

Contatos: (48) 3332-3426 e torneioderobotica@sesisc.org.br