Susto 03/03/2017 | 08h17

Um ônibus da Viação Piracicabana pegou fogo perto do Terminal do Garcia em Blumenau nesta sexta-feira de manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20min e conteve as chamas no veículo.



Ainda não se sabe como o fogo começou e, pelas informações iniciais, ninguém ficou ferido.



Confira o vídeo: