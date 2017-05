11 atrações para curtir durante a semana em Blumenau e região

Agendão 15/05/2017 | 16h34 Atualizada em

A semana está só começando e o Santa preparou uma agenda com os principais eventos que acontecem de segunda a sexta-feira em Blumenau e em outras cidades do Vale do Itajaí. Confira:

— Pint of Science Blumenau 2017:

O evento nasceu em 2013 na Inglaterra e ocorre em mais de cem cidades no mundo todo — inclusive Blumenau — entre segunda e quarta-feira. O objetivo do festival é trazer ciência para a comunidade por meio de discussões descontraídas e acessíveis em bares e restaurantes. Assuntos de diferentes áreas serão apresentados diretamente por quem faz ciência, seguidos de momento livre para discussão.A entrada é gratuita, não é necessário fazer inscrição e o público só pagará o que consumir no estabelecimentos. Para mais informações, veja aqui a programação.

— 15ª Semana Nacional dos Museus:

Uma caminhada por pontos históricos de Blumenau abriu na manhã desta segunda-feira a programação da 15ª Semana Nacional dos Museus na cidade. Até junho, os museus da cidade contam com exposições, visitas guiadas e ações educativas. Consulte a programação aqui.

Foto: Patrick Rodrigues / Agência RBS

— Blumenau x Botafogo pela Liga Ouro de Basquete:

A equipe de basquete de Blumenau enfrenta nesta terça-feira, a partir das 20h, o Botafogo (RJ) pela Liga Ouro, campeonato que dá acesso à NBB, a principal competição da modalidade no Brasil. Embalado com cinco vitórias seguidas, o Blumenau conta com o apoio da torcida para lotar o Galegão. Os ingressos custam R$ 10 e estão à venda a partir das 18h de terça na bilheteria do ginásio.

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

— Palestra com Leandro Karnal:

O professor e historiador Leandro Karnal traz a Blumenau a palestra Minha Felicidade Depende de Mim. O evento ocorre nesta quarta-feira, às 19h30min, no Teatro Carlos Gomes e está com ingressos esgotados.





Foto: Priscila Apella / Divulgação

— Bruno Moritz em Balneário Camboriú:

O premiado acordeonista Bruno Moritz sobe ao palco do Teatro Municipal de Balneário Camboriú nesta quarta e quinta-feira, às 20h, com seu novo show, "Imersão". O espetáculo propõe uma experiência inovadora para o público: a plateia é de apenas 50 pessoas e será disposta em cima do palco, ao redor da banca. Cada assento conta com um fone de ouvido, sugerindo que o espectador sinta-se como se estivesse em um estúdio de gravação, absorvendo a música por completo. Os ingressos para o show ¿Imersão" são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do Teatro uma hora antes do show.

Foto: Divulgação / Divulgação

—Mazin Silva e John Mueller em tributo a Dorival Caymmi:

Os músicos blumenauenses tocam clássicos do repertório de Caymmi nesta quarta-feira, partir das 20h, na Fundação Cultural de Blumenau. Ingressos custam R$ 20 e estão à venda na loja Musical Systems e na hora, no local.

— Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina:

Blumenau sedia a partir desta quarta-feira a 10ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina (Jasti). Cerca de 2,5 mil pessoas de 172 municípios catarinenses estão nas disputas — e a delegação blumenauense conta com mais de 130 integrantes. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30min de quarta-feira, no Galegão e as provas seguem até domingo, dia 21.







Foto: CHARLES TASCA SCHÜTZLER / Divulgação

— Pig Floyd no Teatro Carlos Gomes:

O show que rola nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Teatro Carlos Gomes faz um tributo ao Pink Floyd e reproduz fielmente os maiores clássicos de uma das bandas mais importantes do rock. Ingressos custam R$ 50 (meia R$ 25, R$ 35 promocional + 1 quilo de alimento não perecível) e estão à venda na bilheteria do Teatro ou no site blueticket.

Foto: Divulgação / Divulgação

— 6º Festival de Botecos de Blumenau:

O clima alegre e descontraído dos botecos vai tomar conta de Blumenau entre quinta-feira e sábado. O 6º Festival de Botecos promete levar muita música, comida e bebida boa para o setor dois do Parque Vila Germânica. Nesta edição, mais de 12 mil pessoas são esperadas ao longo dos três dias de evento. Os ingressos custam R$10 e cada um dos 22 botecos participantes terá que apresentar um prato por este valor. Vale a pena também provar os quitutes premiados pelo concurso de comida de boteco do evento, que elegeu neste ano a coxinha creme de frango (foto acima) como o melhor prato do festival.



— Brusque x Blumenau pela Liga Ouro de Basquete:

Depois de enfrentar o Botafogo na terça-feira em casa, o time de basquete de Blumenau joga contra o Brusque, na Arena da cidade. O jogo rola a partir das 20h e vale pela Liga Ouro de Basquete, que dá acesso ao NBB.





Foto: Gabriela Gadotti / Divulgação

— Recital de violões do Quarteto Sambaqui em Indaial:

O grupo Quarteto Sambaqui apresenta o musical Recital de Violões nesta quinta-feira, às 20h, na Fundação Indaialense de Cultura (Rua Dr. Blumenau, 5, Centro). O espetáculo tem duração de 60 minutos e a entrada é grátis.