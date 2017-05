12 atrações para curtir o fim de semana em Blumenau

Agendão 19/05/2017 | 18h25 Atualizada em

A chuvinha e as temperaturas amenas podem até estar convidativas para fazer aquela maratona de séries e filmes embaixo dos cobertores neste fim de semana, mas Blumenau tem tantas atrações nesta sexta, sábado e domingo que é um desperdício ficar em casa. Confira a seleção que o Santa preparou:





Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

6 º Festival de Botecos

O evento começou na quinta e segue até sábado com cerca de 80 pratos, 50 rótulos de cervejas e diversas atrações musicais. A entrada custa R$ 10 e a festa rola das 19h à 1h no Setor 2 da Vila Germânica. Entre as novidades, tem área infantil para divertir os pequenos, sem cobrança adicional, e todos os estabelecimentos participantes têm à disposição um prato custando R$ 10.



John Mueller no projeto Vila EnCantos

O compositor blumenauense John Mueller faz nesta sexta-feira um concerto no Polo Educacional do Projeto Vila EnCantos no bairro Água Verde (Rua Xavantes, 95). O evento faz parte da política pedagógica do Vila EnCantos e acontece uma vez por mês nos polos. A entrada é franca e a apresentação começa às 20h.



Campanha de mudas frutíferas na Vila Itoupava

A Campanha de Mudas Frutíferas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), chegou à Vila Itoupava nesta sexta-feira. Neste sábado, a venda ocorre das 8h ao meio-dia na Intendência da Vila Itoupava (Rua Henrique Conrad, 268).

Foto: Divulgação / Divulgação

Paulinho Mixaria no Teatro Carlos Gomes

O humorista, que tem mais de 20 anos de carreira, apresenta seu show de humor neste sábado, a partir das 20h30min, no Teatro Carlos Gomes. Ingressos estão no terceiro lote e custam R$ 60 (R$ 30 meia entrada e clube RBS). Vendas na bilheteria do Teatro ou no site Blueticket.

Brique do Sesc

Domingo, das 10h às 18h, tem Brique do Sesc na Rua Getúlio Vargas, Centro de Blumenau. O evento reúne feiras de artesanato, antiguidades, de trocas, e de produtos regionais feitos em pequena escala, em uma ocasião para toda a família.



Rota do Lazer e Caminhada da Família na Rua XV de Novembro

Ainda no Centro da cidade, domingo tem a tradicional Rota do Lazer na Rua XV de Novembro. A região também estará movimentada com a Caminhada da Família, organizada pelo Movimento Lareira. O início será às 10h15min da Catedral São Paulo Apóstolo. Os participantes passarão pelas ruas XV de Novembro, John Kennedy, Sete de Setembro, retornando a Catedral.

Encontro de carros antigos

A Rua Ceará, no Centro de Blumenau, ficará fechada ao trânsito, das 5h às 18h, para realização de um encontro de carros antigos. O evento, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorrerá das 8h às 17h. O local estará sinalizado.

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Metropolitano estreia na Série D

Depois do amargo rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Metropolitano estreia neste domingo na Série D do Brasileirão. Jogando no Estádio do Sesi a partir das 16h, o time enfrenta o PSTC-PR. Ingressos custam R$ 30 arquibancada, R$ 60 cadeira e R$ 5 para crianças.

Foto: Divulgação / Reprodução

Estreia do Blumenau Esporte Clube na Série C do Catarinense

Já o Blumenau Esporte Clube vai a Caçador para enfrentar o Caçadorense pela primeira rodada da série C do Catarinense. A partida ocorre no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, a partir das 15h30min.



Passeio ciclístico do Hospital Santo Antônio

O Hospital Santo Antônio promove no domingo, às 9h, o 1º Passeio Ciclístico da instituição. O ponto de partida do passeio é o pátio da Sulfabril, na Rua Itajaí. Haverá distribuição de água e frutas, além do sorteio de brindes. A inscrição é um quilo de alimento não perecível e pode ser feitas ainda hoje, nas Lojas Flamingo ou Relojoaria e Ótica Universal.



Armário Aberto na Greenplace Park

Domingo tem a primeira edição do Armário Aberto na Greenplace (Rua Rua: Prof. Gustavo Brandes, 69 - Garcia). Das 15h à meia-noite, os melhores brechós de Blumenau e gente interessada em desapegar se reúnem para comercializar, doar ou trocar roupas, calçados e acessórios. Para animar o evento, rola ainda um desfile de moda desconstruída, muita música, comidinhas e drinks especiais.